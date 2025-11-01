به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امروز ظهر در طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی رئیس جدید حوزه قضایی شهرستان پلدشت معرفی شد.

در این مراسم از زحمات ۶ ساله علی محمدزادگان خویی رئیس سابق حوزه قضایی شهرستان پلدشت تجلیل و حجت الاسلام عبدالعلی الله قلی پور آذر بعنوان رئییس جدید حوزه قضایی شهرستان پلدشت معرفی شد.

در این مراسم رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: استان آذبایجان غربی یکی از استان‌های کشور است که با کمبود قاضی مواجه می‌باشد که در این راستا با اخذ مجوز ار رئیس محترم قوه قضائیه از سال ۱۴۰۰ دوره کارآموزی قضات در این استان آغاز شده و در این مدت ۴ سال ۱۶۰ قاضی وارد دادگستری استات شده است.

عتباتی در ادامه به موقعیت استراتژیک شهرستان پلدشت اشاره کرد و گفت: این شهرستان مرزی ذر تجارت بین الملل. حوزه تامین امنیت غذایی و کشاورزی یکی از شهر‌های مهم کشور می‌باشد و بایستی ظزفیت‌ها در این شهرستان پویا و به تولید اهمیت ویژه‌ای قایل و موانع سرمایه گذاری حل و فصل شوند.

حجت الاسلام رسول جمشیدی امام جمعه و رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت با تقدیر از زحمات رئیس سابق حوزه قضایی شهرستان پلدشت خدمت به مردم را یک هذیه الهی عنوان کردند و اعلام داشتند آنچه برای مردم ارزشمند است خدمت صادقانه به آنهاست.