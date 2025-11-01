در آیینی با حضور جمعی از مسئولان شهری، هنرمندان و دوستداران فرهنگ و هنر نمایشگاه هفتگی صنایع دستی و هنر‌های تجسمی در عمارت تاریخی شهرداری خوی گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛این نمایشگاه که به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خوی و با همکاری جمعی از هنرمندان شهرستان با هدف حمایت از هنرمندان بومی، معرفی آثار فاخر صنایع دستی و ترویج هنر اصیل ایرانی برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه رشته‌های گوناگون هنر‌های دستی و تجسمی از جمله حکاکی روی فلز، چرم‌دوزی، سفال، خوشنویسی، نقاشی خط، طراحی و نقاشی، عروسک‌سازی، گلیم و فرش، گوهرشناسی، معرق، لباس‌های محلی، نقاشی سنگ و مکرومه به نمایش درآمده است.

در آیین افتتاح، مسئولان شهری ضمن بازدید از آثار، بر استمرار این برنامه فرهنگی و فراهم کردن زمینه‌های بیشتر برای عرضه و فروش آثار هنرمندان تأکید کردند.

نمایشگاه صنایع دستی و هنر‌های تجسمی خوی همه‌روزه صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصر‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۹در عمارت قدیم شهرداری خوی برای بازدید عموم علاقه‌مندان دایر است.