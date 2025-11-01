در پی نشست مشترک اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست قم با اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان، با ارتقای سطح حفاظتی تالاب مُره از «شکار ممنوع» به «منطقه حفاظت‌شده» موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان قم با اشاره به اینکه ارتقای تالاب «مُره» به منطقه حفاظت‌شده گامی مهم در صیانت از زیستگاه‌های ارزشمند کویری کشور است گفت:تالاب مُره از نظر اکولوژیک یکی از سایت‌های بسیار ارزشمند استان است که هر سال میزبان پرندگان مهاجر از سیبری، کانادا و دیگر نقاط جهان است و تاکنون بیش از ۲۶ هزار قطعه پرنده در این منطقه شناسایی شده است.

مریم محمدی، با اشاره به ثبت این منطقه با عنوان منطقه شکار ممنوع افزود: سال‌ها بود تلاش می‌کردیم تا با ارتقای سطح حفاظتی، امکان مدیریت و حفاظت مؤثرتر از این زیستگاه را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه در نشست اخیر با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، موافقت ضمنی برای ارتقای تالاب مُره به منطقه حفاظت شده اخذ شد گفت: با تحقق این امر، قم به‌زودی صاحب دومین منطقه رسمی حفاظت‌شده خواهد شد.

محمدی در خصوص مزایا این ارتقا برای تالاب مره گفت: این ارتقا باعث می‌شود بتوانیم نیروی انسانی و تجهیزات بیشتری برای حفاظت از منطقه جذب کنیم و زیستگاه ارزشمند تالاب در دل کویر را پایدار نگه داریم.

تالاب مُره یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی قم است که نقش بسزایی در تنوع زیستی، کنترل گرد و غبار و پناه پرندگان مهاجر دارد.

پیش از این تنها منطقه پلنگ در استان قم به عنوان منطقه حفاظت شده ثبت شده بود.