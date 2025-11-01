استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی استان، تنگ‌نظری برخی افراد است، گفت: باید مسائل و مشکلات را در خود استان حل کنیم و اجازه ندهیم تصمیم‌گیری‌ها به تهران واگذار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی ظهر امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه آرد، با بیان اینکه در شاخص امنیت، جزو پنج استان برتر کشور هستیم، افزود:، اما با وجود این پتانسیل و منابع و ظرفیت‌های فراوان، متاسفانه آذربایجان‌غربی جزو پنج استان آخر از نظر شاخص‌هایی مانند درآمد سرانه، ارزش افزوده، ترک تحصیل و ... است.

وی همچنین با اشاره به برخی موانع ذهنی در مسیر توسعه استان، خاطرنشان کرد: در ذهن خودمان برای پیشرفت آذربایجان‌غربی مانع ایجاد کرده‌ایم و این نگاه باید اصلاح شود و هرکس در هر جایگاهی که هست باید دیدگاهش را در جهت مثبت تغییر داده و نسبت به مسائل استان بی‌تفاوت نباشد.

استاندار آذربایجان‌غربی به آمادگی همه نهاد‌ها جهت کمک به پیشرفت استان نیز اشاره کرده و افزود: باید فضایی ایجاد شود که مدیرانی که کار نمی‌کنند تحت فشار قرار گیرند، نه آنهایی که تلاش می‌کنند.

رحمانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی، اضافه کرد: آذربایجان‌غربی یک استان کشاورزی بوده و باید در حوزه صنایع تبدیلی، آرد و نان، سهمیه بالاتری داشته باشد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه تشکل‌ها در حوزه آرد و گندم در کنار دولت حضور داشته باشند، افزود: اکنون که بازار و ظرفیت ذخیره‌سازی وجود دارد، باید از فرصت استفاده کرده و نسبت به واردات گندم اقدام شده و واردکنندگان از خارج کشور گندم وارد کنند.