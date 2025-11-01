پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت تحول فکری و مدیریتی در دستگاههای اجرایی استان تأکید کرده و گفت: آغاز مسیر توسعه در آذربایجانغربی با تغییر نگرش مدیران ممکن بوده و این مسیر باید به یک حرکت مداوم و پایدار تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی در جلسه شورای معاونین، مدیران و مشاوران استانداری، با اشاره به نقش مهم سرمایهگذاری در رونق اقتصادی استان افزود: هدف ما صرفاً برگزاری همایش یا ارائه آمار نیست؛ بلکه باید با شناسایی مستمر فرصتهای سرمایهگذاری و هدایت سرمایهگذاران به مرکز خدمات سرمایهگذاری، مسیر را برای فعالیت اقتصادی آسان کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه نگاه به مرزها باید از امنیتی به اقتصادی تغییر کند، خاطرنشان کرد: مرز برای ما تهدید نیست، بلکه یک فرصت بزرگ است و میتواند دروازه توسعه استان بوده و با ایجاد نواحی صنعتی، مراکز لجستیک و بازارچههای مرزی فعال، زمینهساز اشتغال و رونق اقتصادی شود.
استاندار آذربایجانغربی به موضوع احیای دریاچه ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: احیای دریاچه ارومیه باید دغدغه روزانه همه مدیران باشد و هر دستگاه بداند سهمش در این حوزه چیست و بهصورت شبانهروزی پیگیری کند.
رحمانی همچنین یکی از چالشهای توسعه استان را فقدان نگاه راهبردی و بیتوجهی به ظرفیت نیروهای انسانی دانسته و اضافه کرد: طرح شناسایی مدیران آینده با هدف بهرهگیری از نیروهای توانمند بومی در حال اجرا بوده و هیچ سوگیری سیاسی یا قومی در این طرح وجود ندارد و ملاک انتخاب فقط شایستگی و کارآمدی است.
وی در ادامه از اجرای طرح "محلهمحوری" با محوریت بهبود معیشت و خدمات درمانی مردم خبر داده و افزود: در این طرح، مساجد، هیئتامناها، نهادهای حمایتی و خیرین محلی بهصورت منسجم در حل مشکلات محلهها مشارکت خواهند کرد تا هیچ خانوادهای بدون سرپناه یا حمایت درمانی باقی نماند.
استاندار آذربایجانغربی به بهبود شاخصهای اقتصادی استان نیز اشاره کرده و یادآور شد: طبق گزارشهای رسمی وزارت کشور، آذربایجانغربی در چند شاخص کلیدی از جمله سرمایهگذاری، اشتغال و رضایتمندی مردمی جزو استانهای برتر کشور قرار گرفته و این روند باید با جدیت و هماهنگی مدیران ادامه پیدا کند.
رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت پاسخگویی و ارزیابی عملکرد مدیران، افزود: هیچ مدیری صرفاً با روابط در مسئولیت باقی نمیماند و هر کس در اجرای مأموریتها کوتاهی کند باید جای خود را به نیروهای کارآمدتر بدهد.
وی در پایان تصریح کرد: استان آذربایجانغربی ظرفیتهای فراوانی دارد و با همت جمعی، میتواند به یکی از استانهای پیشرو کشور تبدیل شود.