با ورود رئیس دادگستری شهرستان پردیس به موضوع طرحهای عمومی نیمهتمام، مقرر شد پروژههای آماده یا نیمه آماده شهری در فازهای جدید این شهرستان هرچه سریعتر به شهرداری و دستگاههای مربوط تحویل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با ورود رئیس دادگستری شهرستان پردیس به موضوع تحول طرحهای آماده یا نیمه آماده عمومی /مقرر شد این طرحها به سرعت به شهرداری و دستگاههای مربوط تحویل شود.
در فازهای جدید پردیس شمار زیادی بوستان نیمه آماده یا تکمیل شده وجود دارد که به دلیل مشکلات بین دستگاهی همچنان بلاتکلیف مانده است.