با ورود رئیس دادگستری شهرستان پردیس به موضوع طرح‌های عمومی نیمه‌تمام، مقرر شد پروژه‌های آماده یا نیمه آماده شهری در فاز‌های جدید این شهرستان هرچه سریع‌تر به شهرداری و دستگاه‌های مربوط تحویل شود.

در فازهای جدید پردیس شمار زیادی بوستان نیمه آماده یا تکمیل شده وجود دارد که به دلیل مشکلات بین دستگاهی همچنان بلاتکلیف مانده است.