به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سرهنگ نوروزی گفت: مراسم افتتاحیه اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش آموزی صبح امروز در کانون طا‌ها گرگان برگزار شد.

او ادامه داد:در این مرحله از اعزام، ۱۵۰ دانش آموز دختر از شهرستان گرگان عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور می‌شوند.

رییس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه نینوا گلستان افزود:در کل استان هفت مرحله اعزام دختران تا سی آبان انجام می‌شود.

سرهنگ نوروزی گفت: از دوم تا بیستم آذر نیز شش مرحله اعزام پسران انجام می‌شود که در مجموع دختر و پسر در کل استان ۲۶۰۰ نفر دانش آموز اعزام می‌شوند.

این اردو‌ها پنج روزه است و دانش آموزان از سد کرخه به عنوان اردوی راهیان پیشرفت بازدید و از یادمان فتح المبین، اروند، شلمچه، هویزه و هفت تپه نیز بازدید خواهند کرد.