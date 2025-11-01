پخش زنده
امروز: -
رییس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه نینوا گلستان از اعزام ۱۵۰ دانش آموز دختر از گرگان به مناطق عمیاتی جنوب کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سرهنگ نوروزی گفت: مراسم افتتاحیه اعزام کاروانهای راهیان نور دانش آموزی صبح امروز در کانون طاها گرگان برگزار شد.
او ادامه داد:در این مرحله از اعزام، ۱۵۰ دانش آموز دختر از شهرستان گرگان عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور میشوند.
رییس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه نینوا گلستان افزود:در کل استان هفت مرحله اعزام دختران تا سی آبان انجام میشود.
سرهنگ نوروزی گفت: از دوم تا بیستم آذر نیز شش مرحله اعزام پسران انجام میشود که در مجموع دختر و پسر در کل استان ۲۶۰۰ نفر دانش آموز اعزام میشوند.
این اردوها پنج روزه است و دانش آموزان از سد کرخه به عنوان اردوی راهیان پیشرفت بازدید و از یادمان فتح المبین، اروند، شلمچه، هویزه و هفت تپه نیز بازدید خواهند کرد.