به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، برنامه‌های انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر در سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است.

حضور تعدادی از بانوان ناشر و مولف در برخی از هنرستان‌های دخترانه به منظور آشنایی هنرجویان با سیر چاپ کتاب از تولید تا توزیع، قصه‌گویی چند تن از مولفان کودک و نوجوان در برخی از مهدکودک‌ها و دبستان‌ها، انتخاب و اهدای کتاب‌های بانوان ناشر برای سه منطقه محروم در سیستان و بلوچستان، شمال ایران و یکی از مناطق تهران از جمله برنامه‌های این انجمن را شامل می‌شود.

همچنین انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر در ایام هفته کتاب سی‌وسوم هفت نشست صمیمی بانوان ناشر و نویسندگان عضو انجمن برگزار خواهد کرد. اهدای بسته‌های کتاب تزیین شده به مطب برخی از پزشکان، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، آرایشگاه‌ها، کافه‌ها و…، حضور دانش‌آموزان در کتابفروشی‌های قدیمی شهر، فروشگاه‌های کتاب مدرن و جدید، کتابخانه ملی، کتابخانه‌های عمومی و...، انتشار پیام‌هایی در رابطه با کتاب و کتابخوانی در فضای مجازی، صدا و سیما و تابلو‌های تبلیغاتی سطح شهرها، تشویق مردم به اهدای کتاب‌های سالم به کتابخانه‌های مناطق کم برخوردار، راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار با ماشین‌های تزیین شده در مکان‌های پرتردد، برگزاری مسابقات کتابخوانی و اهدای جوایز و حضور اعضاء و سایر علاقه‌مندان به حوزه نشر و کتاب در دفاتر پیشکسوتان نشر از دیگر برنامه‌های این انجمن به شمار می‌رود.