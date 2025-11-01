پخش زنده
امروز: -
برنامههای انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر، از اهدا کتاب تا نشست بانوان نویسنده، ناشر، مترجم و ویراستار در سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، برنامههای انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر در سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است.
حضور تعدادی از بانوان ناشر و مولف در برخی از هنرستانهای دخترانه به منظور آشنایی هنرجویان با سیر چاپ کتاب از تولید تا توزیع، قصهگویی چند تن از مولفان کودک و نوجوان در برخی از مهدکودکها و دبستانها، انتخاب و اهدای کتابهای بانوان ناشر برای سه منطقه محروم در سیستان و بلوچستان، شمال ایران و یکی از مناطق تهران از جمله برنامههای این انجمن را شامل میشود.
همچنین انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر در ایام هفته کتاب سیوسوم هفت نشست صمیمی بانوان ناشر و نویسندگان عضو انجمن برگزار خواهد کرد. اهدای بستههای کتاب تزیین شده به مطب برخی از پزشکان، درمانگاهها، بیمارستانها، آرایشگاهها، کافهها و…، حضور دانشآموزان در کتابفروشیهای قدیمی شهر، فروشگاههای کتاب مدرن و جدید، کتابخانه ملی، کتابخانههای عمومی و...، انتشار پیامهایی در رابطه با کتاب و کتابخوانی در فضای مجازی، صدا و سیما و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهرها، تشویق مردم به اهدای کتابهای سالم به کتابخانههای مناطق کم برخوردار، راهاندازی کتابخانههای سیار با ماشینهای تزیین شده در مکانهای پرتردد، برگزاری مسابقات کتابخوانی و اهدای جوایز و حضور اعضاء و سایر علاقهمندان به حوزه نشر و کتاب در دفاتر پیشکسوتان نشر از دیگر برنامههای این انجمن به شمار میرود.