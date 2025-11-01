به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه آرد، با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی استان، تنگ‌نظری برخی افراد است، گفت: باید مسائل و مشکلات را در خود استان حل کنیم و اجازه ندهیم تصمیم‌گیری‌ها به تهران واگذار شود و هیچ کس نباید نسبت به مشکلات و مسائل استان بی تفاوت باشد.

رضا رحمانی، با اشاره به اینکه در شاخص امنیت، جزو پنج استان برتر کشور هستیم، افزود: با وجود این ظرفیت و منابع فراوان، متأسفانه آذربایجان‌غربی جزو پنج استان آخر از نظر شاخص‌هایی مانند درآمد سرانه، ارزش افزوده، ترک تحصیل و ... است.

رحمانی، همچنین با اشاره به برخی موانع ذهنی در مسیر توسعه استان اظهارکرد: در ذهن خودمان برای پیشرفت آذربایجان‌غربی مانع ایجاد کرده‌ایم و این نگاه باید اصلاح شود و هرکس در هر جایگاهی که هست باید دیدگاهش را در جهت مثبت تغییر داده و نسبت به مسائل استان بی‌تفاوت نباشد.

وی، به آمادگی همه نهاد‌ها برای کمک به پیشرفت استان نیز اشاره کرد و افزود: باید فضایی ایجاد شود که مدیرانی که کار نمی‌کنند تحت فشار قرار گیرند، نه آنهایی که تلاش می‌کنند.

رحمانی، همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی، اضافه کرد: آذربایجان‌غربی یک استان کشاورزی بوده و باید در حوزه صنایع تبدیلی، آرد و نان، سهمیه بالاتری داشته باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی، با تأکید بر اینکه تشکل‌ها در حوزه آرد و گندم در کنار دولت حضور داشته باشند، افزود: اکنون که بازار و ظرفیت ذخیره‌سازی وجود دارد، باید از فرصت استفاده کرده و نسبت به واردات گندم اقدام شده و واردکنندگان از خارج کشور گندم وارد کنند.