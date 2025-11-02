به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ جواد افشاری گفت: ماموران انتظامی فرماندهی انتظامی شهرستان فریدن در راستای اجرای طرح شناسایی و دستگیری محکومان غایب و متواری با رصد هوشمندانه خود موفق شدند ۱۱ محکوم متواری را شناسایی کنند.

وی در ادامه افزود: این افراد به اتهام‌های مختلف محکوم شده، اما متواری بودند که با تلاش ماموران دستگیر و به همراه پرونده برای اجرای محکومیت خود تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن گفت: طرح دستگیری محکومان غایب و متواری به صورت مستمر و مداوم در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار دارد.