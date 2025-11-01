پخش زنده
با تلاش مأموران پلیس فتا این فرماندهی، نزدیک به ۱۸ میلیارد ریال وجوه مالباختگان در فضای مجازی به آنها عودت داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا این فرماندهی و اعلام شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز و کلاهبرداری اینترنتی از حساب بانکی آنان بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفت.
سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: در نهایت با انجام اقدامات تخصصی ۴ متهم در این رابطه شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی کلیه وجوه کلاهبرداری شده به مبلغ تقریبی ۱۸ میلیارد ریال که صرف خریدهای اینترنتی شده بود به حساب مالباختگان برگردانده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا تاکید کرد: شهروندان در خریدهای اینترنتی در خصوص اصالت درگاههای مراکز خرید مطمئن، از پرداخت بیعانه خودداری و از کلیک بر روی لینکهایی که بصورت پیامکی یا در شبکههای اجتماعی با عناوین مختلف همچون شکایت قضایی، سهام عدالت و بسته معیشتی دریافت میکنند، خودداری کنند.