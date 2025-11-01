پخش زنده
امروز: -
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانغربی از افزایش ۶۸ میلیارد تومانی موقوفات استان در هشت ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این رقم نشاندهنده رشد ۵۲ درصدی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجتالاسلام ناصر جوانبخت افزود: درآمد موقوفات استان در هشت ماه نخست سال جاری به ۱۰۴ میلیارد تومان رسید.
وی ادامه داد: یکی از برنامههای مهم در دست اجرا، «طرح کاداستر و جیآیاس» است که تاکنون بیش از ۲۵ هزار هکتار از اراضی موقوفه مکانیابی و اطلاعات آن ثبت شده و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به بیش از ۳۰ هزار و ۴۰۰ هکتار برسد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجانغربی همچنین به افتتاح مرحله دوم گلخانه هیدروپونیک اوقاف اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف افزایش بهرهوری اقتصادی از موقوفات و ایجاد اشتغال پایدار، در ماه جاری با حضور مسئولان سازمان اوقاف و استاندار آذربایجانغربی به بهرهبرداری میرسد.
وی اجرای برنامههای فرهنگی سال جاری را نیز تشریح کرد که از جمله آنها میتوان به طرح «آرامش بهاری» در ایام نوروز، همایش «احلی منالعسل» در محرم، طرح «بصیرت عاشورایی» با توزیع ۳۲ هزار پرس غذای گرم و برگزاری چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم با حضور یکهزار و ۳۶۱ نفر اشاره کرد.
حجتالاسلام جوانبخت یادآور شد: امسال ۲ هزار و ۵۷۰ رقبه سنددار شدند و با احتساب آنها تاکنون ۹۵ درصد موقوفات استان دارای سند رسمی هستند.
وی افزود: در سطح استان، ۳۷ هزار و ۳۹۴ رقبه متصرفی منفعتی با درآمد ۶۶ میلیارد تومان، ۷ هزار رقبه غیرمتصرفی با درآمد ۹ میلیارد و ۸۷۳ میلیون تومان و ۴ هزار رقبه انتفاعی وجود دارد.