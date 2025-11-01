پخش زنده
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی کاملی دارد تا در انجام پروژههای مختلف ملی به عنوان بازوی غیردولتی دولت نقش آفرینی موثری داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رنجبر با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به ویژه دانشمند شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، افزود: پس از فقدان فاجعهبار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و از همان ساعات اولیه با تدبیر دکتر ولایتی سرپرستی دانشگاه به صورت جدی آغاز شد و بدون هیچ تعطیلی و وقفهای به فعالیت دانشگاه ادامه دادیم.
وی گفت: موضوع حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیات علمی یکی از مسائل مهم در ایام جنگ بود که ما در دانشگاه توانستیم در ۲۷ خرداد نسبت به پرداخت آن اقدام کنیم و این روند را تا امروز ادامه دادهایم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزودد: دانشگاه به برخی مجوزها در حوزههای مختلف نیاز داشت که توانستیم با همراهی خوب وزارت علوم پس از سالها عدم توفیق، کسب کنیم. دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور محترم دکتر پزشکیان رویکرد کاملا حمایتی نسبت به بخشهای مختلف کشور بویژه دانشگاه آزاد اسلامی دارند و رابطه بسیار خوبی بین دانشگاه و دولت شکل گرفته است.
دکتر رنجبر گفت: دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی کاملی دارد تا در انجام پروژههای مختلف ملی به عنوان بازوی غیردولتی دولت نقش آفرینی موثری داشته باشد.
دکتر سیدکامل تقوینژاد دبیر هیات دولت نیز در ادامه این نشست با گرامیداشت یاد دانشمند بزرگ و پرآوازه شهید دکتر طهرانچی گفت: امروز فرصت مغتنمی دست داد تا در جمع مدیران دانشگاه آزاد اسلامی که نقش حساس و آیندهسازی را در جامعه ایفا میکند، حاضر شویم تا از این ظرفیت بزرگ برای برداشتن گامهای بلند پیش رو بهرهمند شویم.
دبیر هیات دولت افزود: دفتر دولت در نظام حکمرانی ما به عنوان بازوی فکری و اجرایی دولت نقشآفرینی میکند. خروجی تصمیمات دولت در ابتدا مورد بحث و بررسی کارشناسی مفصلی در دفتر هیات دولت قرار میگیرد.
تقوینژاد گفت: به نظر میرسد موضوعی نیست که در دولت مطرح شود و همان مطلب در دانشگاه آزاد اسلامی نیز در سطوح مختلف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و اجرایی مورد بررسی و انجام قرار نگیرد.
دبیر هیات دولت تاکید کرد: همکاری دولت و دانشگاه آزاد اسلامی در حقیقت کمک به پیشبرد اهداف نظام اسلامی است. همکاری علمی و همچنین حضور مدیران دانشگاه آزاد اسلامی در کمیسیونهای هیات دولت میتواند ارزنده و موثر باشد.
تقوی نژاد در پایان تصریح کرد: دفتر دولت آمادگی دارد از نظرات تخصصی اساتید و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به صورت جدی بهرهمند شود.