

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان بعدازظهر امروز (شنبه ۱۰ آبان ماه) با حضور بر بالین صابر کاظمی، ملی پوش پیشین تیم ملی والیبال از نزدیک در جریان روند وضعیت جسمانی و درمان وی قرار گرفت و با خانواده این ورزشکار باسابقه ابراز همدردی کرد.

دکتر دنیامالی پس از عیادت از صابر کاظمی اظهار کرد: از همان ساعات اولیه‌ای که متوجه اتفاق تلخی که برای صابر کاظمی افتاده، قرار گرفتیم، هماهنگی‌های لازم را با سفارت ایران در دوحه انجام دادیم. ضمن این که رییس فدراسیون والیبال هم پیگیری‌های لازم را انجام داد. با توجه به اینکه به طور دقیق از وضعیت صابر اطلاعی نداشتیم از دکتر جباری که پزشک حاذقی است، درخواست کردیم که به دوحه برود و از نزدیک شرایط را بررسی کند و در نهایت با درخواست خانواده‌اش کار‌های انتقال او به تهران انجام شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر همه پزشکان در تلاش هستند تا بتوانند خبر خوب را به جامعه والیبال بدهد. نیاز به دعای خیر مردم داریم. متاسفانه شرایط خوب نیست، اما با این حال ناامید نیستیم و باید منتظر بمانیم. از هر امکانی برای تغییر شرایط صابر استفاده خواهیم کرد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین تاکید کرد، وزارت ورزش و جوانان و صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش نیز از هر لحاظ در کنار خانواده ملی‌پوش پیشین والیبال ایران است.