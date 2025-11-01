به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون امور سلامت سازمان پدافند غیرعامل کشور در این جلسه گفت: پدافند غیرعامل، یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی است و بدون آن، امنیت و ثبات پایدار کشور محقق نخواهد شد.

امروز همچنین به مناسبت هفته پدافند غیر عامل و همزمان با سراسر کشور، چهاردهمین رزمایش قطع برق و ارزیابی برق پشتیبان مراکز دارای سطح‌بندی با محوریت تداوم کارکرد در استان برگزار شد.