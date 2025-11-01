به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرهمند آقایی گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰۰ تن کنجد از مزارع این شهرستان برداشت شود.

او با بیان اینکه برداشت محصول از اوایل آبان آغاز شده و تا اوایل آذر ادامه دارد، افزود: عمده کشت کنجد در بخش جره و بالاده شهرستان کازرون است.

آقایی بیان کرد: افزون بر ۸۰ درصد سطوح زیر کشت مزارع کنجد به روش خاک ورزی کشت می شود ، روشی که باعث جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ رطوبت و افزایش ماده آلی خاک می‌شود.

او افزود:کشاورزان علاوه بر ارقام محلی و بومی از ارقام داراب دو و دشتستان در کشت کنجد استفاده می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت : این گیاه با نیاز آبی کم، مقاومت بالا به گرما و کشت دوم در تناوب با غلات، گزینه‌ای مناسب برای کشاورزان مناطق گرم و خشک است.

آقایی اضافه کرد: با توجه به کیفیت بسیار خوب محصول کنجد شهرستان کازرون بیشتر این محصول در صنایع تولیدی ارده، پخت نان، تهیه حلوا و شیرینی پزی‌های استان فارس و استان‌های همجوار مورد استفاده است.