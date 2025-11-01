به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد طلا فروشی برای تقلب در عرضه و فروش ۱۴ گرم طلای ۱۴ عیار به جای طلای ۱۸ عیار و یک عدد سکه به میزان یک میلیارد و ۶۸ میلیون ریال در شعبه نهم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت چهار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در بازرسی از واحد طلا فروشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.