به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آثار نامزد‌های جایزه مصطفی (ص) در دو حوزه «علوم و فناوری زیستی و پزشکی» و «علوم پایه و مهندسی» بررسی می‌شود.

نامزد‌ها از سوی دانشگاه‌ها، مراکز علمی معتبر، انجمن‌های علمی و فناوری و مراکز رشد، آکادمی‌های علوم کشور‌های اسلامی، پارک‌های علم و فناوری یا دانشمندان و شخصیت‌های علمی برجسته به دبیرخانه این جایزه جهانی معرفی می‌شوند.

این جایزه در دو بخش؛ برگزیدگان جایزه مصطفی (ص) و برگزیدگان مقیم کشور‌های اسلامی به صورت فردی یا گروهی به مسلمانان جهان یا اتباع ۵۷ کشور اسلامی، بدون محدودیتی در سن و جنس اعطا می‌شود. برگزیدگان همراه با لوح، مدال جایزه، نشان مصطفی (ص) و ۵۰۰ هزار دلار آمریکا نیز جایزه نقدی دریافت می‌کنند.

جایزه مصطفی (ص) به عنوان یک جایزه دوسالانه برای تقدیر از دانشمندان مسلمان پیش از این در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ در تهران و ۱۴۰۲ در اصفهان برگزار شده است.

این جایزه در شش دوره برگزاری تاکنون ۲۲ دانشمند برجسته از کشور‌های پاکستان، ایران، ترکیه، مالزی، سنگاپور، بنگلادش، هند، لبنان و اردن را شناسایی و تقدیر کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به تارنمای جایزه به نشانی www.mustafaprize.org مراجعه کرده یا از راه رایانامه nomination@mustafaprize.org پرسش¬های خود را مطرح سازند.