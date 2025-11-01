ارائه خدمات پزشکی و درمانی رایگان به مردم مناطق کم برخوردار شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان هیرمند گفت: یک تیم پزشکی متخصص بیست نفره از استان ارومیه از شمال غرب کشور برای کمک به بیماران مناطق کم برخوردار اقدام به ویزیت رایگان و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کردند.

حمید بزی گفت: این تیم پزشکی شامل پزشک عمومی، حلق و بینی، قلب و عروق، متخصص زنان به مردم خدمات پزشکی رایگان ارائه کرده است.

وی افزود: علاوه بر ویزیت رایگان بیماران تمامی دارو‌ها و خدمات پزشکی و درمانی به صورت رایگان و جهادی در اختیار مردم قرار گرفته است.