استاندار قزوین با تأکید بر اینکه تمام تحولات سیاسی و اجتماعی از دانشگاه‌ها می‌گذرد، دانشگاه‌ها را محور توسعه استان بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، نوذری در نشست با رؤسای دانشگاه‌ها، رویکرد توسعه را سرلوحه اقدامات در حوزه آموزش عالی قرار داد و اظهار داشت که دانشگاه‌ها در حقیقت محور توسعه استان تلقی می‌شوند و تمامی تحولات اساسی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی از مجاری دانشگاهی سرچشمه می‌گیرد.

وی با اشاره به ضرورت سیاست‌گذاری جامع در این حوزه، بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد پویایی در ساختار دانشگاهی تأکید کرد.

استاندار اعلام کرد که کارگروه دانشگاه‌های استان هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه دهد تا مسائل کلی دانشگاه‌ها در آن بررسی و پیگیری شود.

نوذری همچنین بر لزوم برقراری ارتباط مؤثر و عملیاتی بین صنعت و دانشگاه و همچنین تعمیق پیوند کشاورزی و دانشگاه تأکید ویژه‌ای داشت.

در حال حاضر، استان دارای ۳۴ مرکز آموزش عالی شامل دانشگاه‌های دولتی، پیام نور، آزاد، علمی-کاربردی، علوم پزشکی و مؤسسات غیرانتفاعی است که مجموعاً بیش از ۵۹ هزار دانشجو در آنها مشغول به تحصیل هستند.

در پایان این جلسه، مصوب شد که مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، بنا به حیطه کاری و تخصصی خود، یک مشاور علمی-دانشگاهی جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی و کارشناسی در کنار خود داشته باشند.