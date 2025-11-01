به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی،معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: قانون درمورد عوارض خودرو و موضوعات مختلفی از جمله عوارض آلایندگی تکالیفی برعهده مالکان خودرو نهاده است و بند ب ماده ۲۹ قانون مالیات برارزش افزوده عوارض آلایندگی هوا علاوه بر عوارض خودرو از ابتدای آذرماه در سامانه ملی عوارض خودرو (سمیع) اجرایی می‌شود.

علی قناویزچی افزود: شهروندان برای بهره مندی از اعمال نشدن عوارض آلایندگی و تخفیف ۲۰ درصدی عوارض می‌توانند تا پایان آبان ماه به مناطق ۱، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱ و یا مراکز تعویض پلاک (ساجدی و طرق)، دفاتر پیشخوان و پلیس +۱۰ و بصورت غیر حضوری از طریق سایت شهرهوشمند مشهد به آدرس https://sm.mashhad.ir اقدام به پرداخت عوارض نمایند.

وی افزود: با اجرایی‌شدن بند «ب» ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس این قانون، همه وسائل نقلیه در شهر‌های آلوده، علاوه بر عوارض سالانه پایه ، مشمول عوارض سالانه آلایندگی نیز می‌شوند وطبق قانون محاسبه عوارض سالانه و آلایندگی برای انواع وسائط نقلیه تولید داخل یا وارداتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد افزود: عوارض آلایندگی باهدف کنترل و کاهش آلودگی هوا در شهر‌های آلوده، و تشویق به استفاده از وسایط نقلیه با رتبه انرژی بالاتر و تأمین بخشی از منابع مالی برای طرحهای محیط زیستی و توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تصویب شده است و فهرست شهر‌های آلوده مشمول عوارض آلایندگی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با تصویب هیئت وزیران مشخص می‌شود و بر این اساس، شهر مشهد نیز یکی از شهر‌های این فهرست است.

قناویزچی تصریح کرد: با هدف کاهش سفر‌های زاید درون شهری، تمهیداتی توسط شهرداری مشهد مقدس فراهم شده است که از جمله آنها می‌توان به اعزام تیم سیار واحد وصول عوارض خودرو شهرداری مشهد با قابلیت ارایه فیش، دریافت عوارض از طریق کلیه کارت‌های عضو شتاب و صدور مفاصا حساب بدون نیاز مراجعه حضوری به شهرداری و بانک، به بیش از ۴۰ دستگاه اجرایی، سرپرستی بانک ها، برخی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی اشاره نمود تا طبق تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده، از تخفیف ۲۰ درصدی در پرداخت عوارض خودرو برای سال ۱۴۰۴ برخوردار شوند.