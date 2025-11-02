به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مسابقات قهرمانی کشور تنیس روی میز ایثارگران با حضور بیش از ۲۵۰ ورزشکار جانباز و ایثارگر از ۲۶ استان کشور، به میزبانی استان البرز و در پاسداشت یاد و نام شهدای امنیت و سلامت، طی سه روز درشهر کوهسار برگزار شد.

این رویداد ملی، در ۱۰ کلاس ایستاده و نشسته ویژه جانبازان نخاعی، قطع عضو و دارای محدودیت حرکتی برگزار شد. قهرمانانی که با وجود جراحات جسمی، همچنان پرچم سلامت، امید و اقتدار ملی را در عرصه ورزش برافراشته نگاه می‌دارند.