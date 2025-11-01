مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه جمع‌آوری گاز‌های همراه در این مناطق، نقطه عطفی در بهره‌برداری بهینه از منابع ملی است، گفت: با توجه به محدودیت منابع فسیلی، زمان برای توسعه بی‌نهایت نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ابراهیم پیرامون در آیین امضای ۱۲ قرارداد جمع‌آوری گاز‌های مشعل مناطق نفت‌خیز جنوب اظهار کرد: اگر پیگیری‌های ویژه وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نبود، امروز در این نقطه قرار نمی‌گرفتیم. اکنون برای جمع‌آوری همه گاز‌های مشعل در مناطق نفت‌خیز جنوب برنامه‌ریزی شده و در قالب طرح‌های بزرگ به پتروشیمی‌ها و بخش خصوصی واگذار می‌شوند.

وی افزود: جمع‌آوری همه گاز‌های مشعل در مناطق نفت‌خیز جنوب درمجموع شامل ۷۰ پروژه بزرگ و کوچک است که ۴۰ پروژه آن در قالب بسته‌های واگذاری به بخش خصوصی به امضا رسید.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: پیشرفت این طرح‌ها در حوزه پتروشیمی بیش از ۷۵ درصد است و بخش عمده آنها تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسند. برخی پروژه‌ها نیز تا سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ تکمیل می‌شوند.

پیرامون به جمع‌آوری روزانه ۵۲۰ میلیون فوت مکعب گاز از سوی شرکت‌های پنج‌گانه مناطق نفت‌خیز اشاره و بیان کرد: این پروژه‌ها به‌طور عمده مربوط به مشعل‌های پراکنده، دوردست و کوچک‌مقیاس هستند، هرچند مشعل‌های بزرگ نیز در این طرح گنجانده شده‌اند. هدف اصلی، جلوگیری از سوزاندن گاز‌ها و بهره‌برداری اقتصادی از این منابع ارزشمند است.

وی با تأکید بر اینکه گاز‌های مشعل فرصتی برای تولید ثروت ملی، رونق اقتصادی و اشتغال‌آفرینی هستند، افزود: این گاز‌ها می‌توانند به منبعی برای توسعه پایدار استان‌های نفت‌خیز تبدیل شوند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور گفت: طبق این برنامه، تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد و به تبع آن، تولید گاز‌های همراه نیز افزایش می‌یابد، بنابراین باید از هم‌اکنون برای جمع‌آوری این گاز‌ها برنامه‌ریزی کنیم تا در آینده شاهد گازسوزی نباشیم.

پیرامون در پایان تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع فسیلی، زمان برای توسعه بی‌نهایت نیست. باید با سرمایه‌گذاری همه‌جانبه، مناطق نفت‌خیز را به قطب تولید نفت کشور تبدیل کنیم و همزمان جمع‌آوری کامل گاز‌های مشعل را محقق سازیم.