تیم فوتبال شهید قندی یزد از رقابتهای جام حذفی کنار رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیمهای فوتبال شهید قندی یزد و نساجی مازندران در مرحله سوم جام حذفی فوتبال کشور، در ورزشگاه امام رضا مشهد به مصاف هم رفتند.
شهید قندی در دقیقه ۵۷ موفق شد توسط مهدی تسلیمی به گل برسد تا یک گام به صعود نزدیک شود.
اما شادی یزدیها زیاد طول نکشید و چهار دقیقه بعد بود که مازندرانیها گل مساوی را به ثمر رساندند.
در حالی که به نظر میرسید این دیدار به وقت اضافه خواهد کشید، نساجی در دقیقه ۸۹ گل دوم را وارد دروازه شهید قندی کند.
پنج دقیقه وقت اضافه هم برای جبران این نتیجه کافی نبود تا شهید قندی با شکست در این دیدار از رقابتهای جام حذفی کنار برود.