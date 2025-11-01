به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این رقابت‌های بیش از ۱۰۰ شرکت کننده از استان‌های سراسر کشور در ۳ کلاس آزاد، مثبت ۱۵۰۰ و منفی ۱۵۰۰ سی سی حضور داشتند.

رقابتی پرهیجان و نفس گیر که سرعت، دقت و مهارت حرف نخست این مسابقات بود.

در پایان مرحله نخست این رقابت‌ها و در ۳ کلاس آزاد، مثبت ۱۵۰۰ و منفی ۱۵۰۰ سی سی به ترتیب مهرداد صفری، آرشان بابایی و متین کوچک عظیمی قهرمان شدند.