مرحله نخست رقابتهای اتومبیلرانی اسلالوم قهرمانی کشور در بخش آقایان با معرفی برترینها در اصفهان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این رقابتهای بیش از ۱۰۰ شرکت کننده از استانهای سراسر کشور در ۳ کلاس آزاد، مثبت ۱۵۰۰ و منفی ۱۵۰۰ سی سی حضور داشتند.
رقابتی پرهیجان و نفس گیر که سرعت، دقت و مهارت حرف نخست این مسابقات بود.
در پایان مرحله نخست این رقابتها و در ۳ کلاس آزاد، مثبت ۱۵۰۰ و منفی ۱۵۰۰ سی سی به ترتیب مهرداد صفری، آرشان بابایی و متین کوچک عظیمی قهرمان شدند.