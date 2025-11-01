معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان گفت: در پی مصوبات سفر ریاست مجلس شورای اسلامی به استان، مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از محل مولد سازی املاک گمرک ایران (اقتصاد و دارایی) به راه‌های استان ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سید مهدی مهیایی در آیین بهره برداری متمرکز از ۸ طرح عمرانی و پدافندی اداره کل در بزرگراه گرگان- کردکوی گفت:این مبلغ اواخر مهرماه امسال به استان ابلاغ شده که با پیگیری و اجرایی شدن طرح های این بخش، شاهد افزایش و ارتقای ایمنی راه‌های استان خواهیم بود.

به گفته وی، از موضوعات اساسی بحران در استان، اجرای زیرساخت‌های راه برای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای است.

مهیایی افزود: دو محور اصلی شرق به غرب (بزرگراه نوکنده -جنگل گلستان) و محور شمال به جنوب (خوش ییلاق) از محور‌های مهم استان هستند که در جهت رفع خطر آنها به خصوص در دولت چهاردهم، طرح های خوبی در آنها اجرا شده، است.

او گفت: مجموع اعتبارات حوزه زیرساختی راهداری استان، شامل بهسازی و روکش آسفالت راه ها، ابنیه فنی و پل ها، روشنایی‌ها و دوربرگردان‌های ایمن و سایر اقدامات شاخص سطح استان که اجرا شده بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان است که به گواه راهور استان نقش مهم و اساسی در کاهش تلفات فوتی و جرحی در محور‌ها داشته است.

مدیرکل پدافند غیرعامل گلستان نیز در این آیین، اجرای ۲۷ برنامه شاخص را از اقدامات هفته پدافند غیرعامل نام برد که با هدف کمک به تحقق شعار «پدافند غیرعامل؛ تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» اجرا شده تا با ارتقای شرایط ایمنی در مواقع بحران، کمتر خسارت ببینیم.

از پنجم تا یازدهم آبان ماه به نام هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است.