تقویت آمادگی و مقابله با بحران رسانهای
نشست پدافند غیرعامل صدا و سیمای استان البرز با محوریت مقابله با بحران رسانهای برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، نشست پدافند غیرعامل صداوسیمای استان البرز با محوریت مقابله با بحران رسانهای و تشکیل گروههای سازمان دوم با حضور شورای معاونین و مدیرکل صدا و سیمای استان برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی راهکارهای مدیریت بحران در زیرساختهای رسانهای پیرامون مباحث مرتبط با رسانه و پدافند غیرعامل در حوزههای مختلف برگزار شد.
مهدی کریمیزارچی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز البرز، عنوان کرد: پدافند غیرعامل از موضوعاتی است که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است و صدا و سیما در زمینه فرهنگسازی و ترویج این مفهوم نقش کلیدی و مؤثری دارد.
وی افزود: ضروری است در زمینه پدافند غیرعامل در چهار حوزه اصلی شامل زیرساختها، تجهیزات، نیروی انسانی و آموزش در زمان بحران و ارتقای آگاهی عمومی پیش از وقوع حوادث اقدامات مؤثر و برنامهریزیشدهای انجام شود.
این نشست با جمعبندی پیشنهادها و تعیین وظایف گروههای تخصصی برای تقویت آمادگی سازمان در مواجهه با شرایط بحرانی به پایان رسید.