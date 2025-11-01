سالن بدنسازی، دارت و تیراندازی شرکت آب منطقه‌ای همدان با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان تعمیر ، تجهی و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در مراسم بهره برداری از سالن دارت و تیراندازی شرکت آب منطقه‌ای همدان و در خصوص بررسی مراحل اجرایی طرح‌های ورزشی استان همدان گفت: ما در استان بر توسعه گردشگری در همه زمینه‌ها به خصوص گردشگری ورزشی توجه داریم و با ساخت مجموعه زمین‌های تنیس بین المللی توان میزبانی مسابقات جهانی و گردشگران داریم.

حمیدملانوری شمسی افزود: برای ایجاد این زمین‌های ورزش تنیس با همکاری سرمایه گذاران بخش خصوصی که خودشان قهرمانان تنیس جهانی و بومی استان هستند ایجاد خطوط لوله گاز و آب را از فردا با همکاری دستگاه‌های اجرایی داریم.

وی افزود: تامین زمین این مجموعه ورزشی تنیس را با همکاری شهرداری داشته‌ایم و به دنبال تامین تسهیلات بانکی و اعتبارات برای تکمیل آن و حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی هستیم.

وی اضافه کرد: در بخش توسعه فضا‌های ورزشی دستگاه‌های اجرایی و دولتی هم علاوه بر ساخت زمین چمن مصنوعی در مناطق مختلف استان و مناطق محروم، ساخت استخر سرپوشیده شرکت آب منطقه‌ای هم با تامین زمین انجام شده به زودی عملیات ساخت آن آغاز می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: مجموعه ورزشی سالن‌های بدنسازی تنیس دارت و پینگ پنگ شرکت آب منطقه‌ای همدان‌هم امروز به بهره برداری رسید.

رضا اخلاصمند افزود: برای این طرح که در فضای به مساحت هزار متر مربع ایجاد شده، ۱۰ میلیارد تومان صرف هزینه تعمیرات و تجهیزات و بازسازی سالن‌ها شده است و این مجموعه شامل مرکز آب درمانی، سالن ورزشی چند منظوره، سالن‌های ورزشی بازی‌های تنیس، دارت، پینگ پنگ و بدنسازی است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان هم گفت: مجموعه زمین‌های تنیس خاکی استان همدان برای مسابقات بین المللی و تمرینات حرفه‌ای در دست ساخت و تامین زمین آن با همکاری شهرداری همدان انجام شده است.

علیرضا حقیقی افزود: این مجموعه زمین‌ها شامل چهار زمین تنیس بین المللی در زمینی به مساحت پنج هزار و پانصد متر است که برای این طرح که با مشارکت بخش خصوصی در دست انجام ۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است و تا ۱۵ روز آینده زمین‌های تنیس به بهره برداری خواهد رسید.