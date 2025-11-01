به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به کاهش حجم آب مخزن ذخیره سد مهاباد و همچنین پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی و بر اساس مصوبه کمیته شورای حفاظت از آب استان، پروژه تغییر تراز برداشت آب خام از سد مهاباد (بارج) آغاز شد.

مجتبی نجفی، درخصوص شرایط فعلی و تنش آب موجود در حوزه آبریز شهر مهاباد و همچنین اقدامات لازم در خصوص ایجاد شرایط پدافندغیر عامل تأمین آب شهر مهاباد افزود؛ پس از انجام مطالعات لازم درخصوص تغییر تراز برداشت آب از سد این شهر، انجام عملیات در ماه جاری آغاز شده و امیدواریم در راستای جلوگیری از اختلال تأمین آب شهر مهاباد، این پروژه که اعتبار هزینه کرد آن بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال خواهد بود در یک ماه به اتمام برسد.

نجفی اظهارکرد: این پروژه با برنامه برداشت آب خام با دبی ۷۵۰ لیتر در ثانیه و تغییر تراز برداشت آب خام تا ارتفاع سه متر با توجه به کاهش ۱۳ میلیون مترمکعب حجم آب دخیره سد مهاباد نسبت به سال گذشته که در طول دوره بهره برداری سد مهاباد این کاهش حجم بی سابقه بوده، در اولویت‌های عاجل اجرایی لحاظ شده است.