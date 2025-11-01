به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی گفت: جمعا ۲۱۵ بیمار از سراسر کشور برای جراحی ثبت نام کردند که تعداد ۱۳۸ بیمار واجد شرایط عمل، توسط برترین جراحان پلاستیک، جراحی شدند و بزرگترین رویداد پزشکی رایگان در حوزه لب و کام در یزد رقم خورد.

وی اظهار داشت: این تعداد عمل جراحی که طی پنج روز صورت گرفت در بیمارستان‌های معتبر دنیا در دو سال انجام می‌شود که یک اقدام کم نظیر محسوب می‌شود.

رئیس موسسه ملی سلامت مرهم تصریح کرد: تمامی هزینه‌های درمان این بیماران از جمله ایاب و ذهاب، اسکان و جراحی، رایگان بوده و هیچ دریافتی از آنها صورت نگرفته است. همچنین بسیاری از این بیماران به دلیل ناتوانی مالی، سال‌ها از دریافت این خدمت محروم مانده بودند.

کلانتر هرمزی این اقدام را مانوری برای دانشگاه علوم پزشکی یزد عنوان کرد و ادامه داد: همکاری و هماهنگی تمامی بخش‌های بیمارستان و مدیران دانشگاه در انجام این اعمال جراحی، مثال زدنی بود و بیشترین تعداد جراحان پلاستیک در یزد حضور یافتند.

وی خاطر نشان ساخت: در این اقدام، پیچیده‌ترین و فوق تخصصی‌ترین تکنیک‌های عمل شکاف لب دنیا برای بیماران انجام شد تا مرهمی بر آلام چندین ساله بیماران شکاف لب باشد.

رئیس موسسه ملی سلامت مرهم همچنین از راه اندازی دوازدهمین شاخه انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران در یزد خبر داد.