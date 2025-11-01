پخش زنده
آیین سنتی کلوخ پزان با استقبال کم نظیر مردم در شهرستان محلات برگزار شد.
شهروندان محلاتی، سالهاست که با کلوخپز به استقبال فصل پائیز و زیباییها آن میروند، فصلی که امسال با امید به مهربانی آسمان و زمین و گشایش بخت کشاورزان، امیدوارنهتر آغاز شد.
محلات از شهرهای خوش آب و هوای کشور محسوب میشود و کشاورزان محلاتی همچنان با آداب و رسوم و باورهای کهن خود به استقبال روزهای خوب در آغاز فصل کشاورزی جدید میروند.
محلات و مردمانش، تاریخی دور را در بایگانی و ذهن و دل خود جای دادهاند، روزگارانی که هر روز و فصلش با آیین و رسمی همراه بوده و هست.
مردم محلات، اما با رسوم خود زندگی میکنند، آدابی که شاید از نوع زندگی و پیشینهی این قطعه از بهشت سرچشمه گرفته است و در این میان رسومی است که در ابتدای هر فصل، تداوم زندگی را با توکل به مهربانی پروردگار، دنبال میکند.
یکی از رسوم دیرین مردمان این دیار، کلوخ پزان است؛ رسمی که از دیرباز بوده و سینه به سینه گشته و به نسل امروز رسیده است؛ کلوخ پز یک جشن به حساب میآید. جشن ورود به پاییز است.
این رسم دیرینه و کهن درزمان برداشت محصولات بهاره وکاشت محصولات پاییزه آغاز میشود و تا اواسط پاییز و اولین بارش باران تداوم مییابد؛ جشنی که برای سپاسگزاری از آنچه پروردگار به واسطه مهربانیاش به کشاورزان بذل کرده و آنچه که در آینده سهم آنان قرار داده است.
برای برگزاری مراسم کلوخ پزان (کلوخ پزون) نیازمند کلوخ خام و خشک، چوب خشک، بیل و سیبزمینی، نمک و فلفل و زمین تازه شخمزده هستیم که کلوخهای آن کوبیده نشده باشد.
ابتدا کوره هرمیشکل با جمعآوری کلوخ و تعیین زمین مسطح با توجه به وزش باد ساخته میشود به این صورت که بزرگترین کلوخهای جمعآوریشده به شکل قاعدهای دایرهشکل در کنار یکدیگر چیده شده و قسمتی از آن برای ساخت سردر کوره (دهانه ورود چوب) کنار گذاشته میشود، بهطوریکه دهانه ورود چوب کوره باید در خلاف جهت وزش باد باشد.