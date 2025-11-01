به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر گفت: امسال بیش ۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت برنج اختصاص یافته است.

یارمحمد بامری با بیان اینکه از هر هکتار دو تا سه تن برنج برداشت می‌شود افزود: تولیدی برنج علاوه بر تامین نیاز خانواده‌ها نقش مهمی در رونق اقتصادی کشاورزان دارد.

وی بیان داشت: در شالیزار‌های مرغوب و حاشیه رودخانه چهار فصل دامن این روز‌ها کشاورزان در حال برداشت برنج هستند و پیش بینی می‌شود میزان محصول نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش یابد.

مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر با اشاره به اینکه حدود هزار نفر در کار کاشت، داشت و برداشت برنج در این شهرستان مشغول بکار هستند گفت: منطقه دامن ایرانشهر با برخورداری از حاشیه رودخانه ظرفیت کشت بالایی دارد و به‌طور معمول سالانه حدود هزار تن برنج از این مزارع برداشت می‌شود.