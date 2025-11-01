استاندار خراسان رضوی:
توسعه زیرساختهای شهرک صنعتی چرمشهر مشهد، نیازمند همکاری مسئولان
استاندار خراسان رضوی گفت: توسعه زیرساختها در شهرک صنعتی چرمشهر مشهد، نیازمند تلاش و همکاری جمعی مسئولان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی
، غلامحسین مظفری روز شنبه در بازدید از شهرک صنعتی چرمشهر در منطقه میامی مشهد، به اهمیت توسعه زیرساختها در مناطق محروم تاکید و اظهار کرد: اقدامات بخش خصوصی در ساخت نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی محروم میامی قابل قدردانی است.
او تصریح کرد: براساس قانون دولت موظف است که زیرساختها را تا پشت در شهرکهای صنعتی تامین کند، اما شهرک صنعتی چرمشهر در منطقه «میامی» از چندین سال قبل در حوزه زیرساختها دچار مشکل است و مسئولان برای جبران این کمبود باید تلاش کنند.
وی با تاکید بر عزم خراسان رضوی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر استان، به برنامهریزی برای افزایش ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در استان به سه هزار مگاوات تا پایان سال ۱۴۰۶ اشاره کرد و افزود: همگرایی بخش دولتی و خصوصی، عامل اصلی موفقیتهای اخیر استان است.
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: در شش ماه اول امسال صادرات کشور منفی بوده، اما میزان صادرات در استان نزدیک به ۳۶ درصد افزایش یافته است که این نشان میدهد همگرایی و همدلی در استان جواب میدهد.
مظفری ادامه داد: استفاده از همه ظرفیتها و همدلی میان مسئولان راهگشای مشکلات است و تجربه نشان داده وقتی همه ظرفیتها را شناسایی کنیم و همه در کنار هم قرار بگیریم، مشکلات حل میشود.
وی اقدام شهرک صنعتی چرمشهر برای ساخت نیروگاه خورشیدی را «حرکتی رو به جلو» توصیف کرد و گفت: اینکه فعالان اقتصادی یک شهرک صنعتی محروم در استان بتوانند نسبت به رفع همیشگی قطعی برق اقدام کنند، فقط به خاطر حفظ اشتغال و کار و سرمایهگذاری است.
استاندار خراسان رضوی افزود: همچنین مشارکت ۲۰ هزار نفر در ساخت نیروگاه خورشیدی برای ۶۲۴ حلقه چاه کشاورزی در استان، نمونهای از در کنار هم قرار گرفتن مردم برای پیشبرد طرحها است.
مظفری در ادامه به تعهدات استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: امسال مطابق با برنامه باید ۲۷۰ مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر استفاده اضافه شود که تا پایان سال به ۴۰۰ مگاوات خواهد رسید، در سال آینده باید ۶۵۰ مگاوات برق تجدیدپذیر در استان داشته باشیم که مجموع آن در سال ۱۴۰۶ به سه هزار مگاوات خواهد رسید.
وی با اشاره به ناترازی برق به عنوان یک بحران، برداشتن گامهای بزرگ در استان را امکانپذیر دانست و افزود: سند برنامه توسعه استان براساس سند هفتم توسعه، در حال تنظیم است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ساخت سه مدرسه در هر دو روز به طور متوسط در خراسان رضوی و پیشی گرفتن استان در این بخش از استانهای دیگر اضافه کرد: وقتی اراده و همکاری بین بخش خصوصی و دولتی باشد، میتوان کارهای بزرگی را رقم زد.
ایجاد نخستین فیدر مشترک کشور برای بخش صنعت در خراسان رضوی
مشاور عالی استاندار و جانشین ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در کشور، یکی از چالشهای ساخت نیروگاههای خورشیدی صنعتی این بود که قطعی برق شامل همه صنایعی میشد که به یک فیدر متصل بودند.
جواد خدایی افزود: این مهم ضرورت تفاهم میان واحدهای مستقر در یک فیدر مشترک را ایحاد کرد و شهرک صنعتی چرمشهر آغازگر یک جریان پایدار در صنایع استان و مشهد شد.
وی اضافه کرد: شهرک صنعتی چرمشهر مشهد نخستین شهرک صنعتی کشور است که توانسته با امضای تفاهم میان صنایع و با همکاری شرکت برق مشهد و دستگاههای مرتبط، این الگو را بهصورت کامل اجرایی کند.
این مسئول اضافه کرد: بر اساس تفاهم انجامشده، حدود ۵۰ درصد از ظرفیت مصرفی فیدر برق در شهرک صنعتی چرمشهر معادل یک و چهار دهم مگاوات، با ساخت نیروگاههای خورشیدی تامین خواهد شد که بیشتر آن از نوع پشتبامی است.
جانشین ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر خراسان رضوی اظهار کرد: از امروز که تفاهم نامه رسمی میشود، این شهرک از مدیریت بار خارج و در سه ماه آینده نیروگاههای خورشیدی آن بهره برداری خواهد شد.
خدایی ادامه داد: این طرح به مدت پنج سال برقرار خواهد بود و میتواند بهعنوان الگویی برای سایر شهرکهای صنعتی استان و کشور مورد استفاده قرار گیرد.
او با اشاره به استقبال صنایع دیگر از این تجربه موفق گفت: پس از این تفاهم، مذاکرات مشابهی برای ۲۱ فیدر دیگر در سطح شهر مشهد آغاز شده است.
به گفته وی، شهرکهای صنعتی خیام، کاویان و طوس در سطح استان در حال برنامهریزی برای اجرای طرحهای مشابه هستند تا پیش از آغاز فصل زمستان و افزایش مصرف انرژی، از فهرست محدودیتهای بار خارج شوند.
ناترازی انرژی منجر به قطعی برق برای بخش صنعت نخواهد شد
مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد نیز در این نشست گفت: با توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و ایجاد فیدر مشترک برای صنایع و مدیریت شش مگاوات انرژی برق در حوزه زیرپوشش این شرکت در سال آینده، دیگر ناترازی انرژی منجر به قطعی برق برای بخش صنعت نخواهد شد جز موارد ناخواسته که توسط مرکز دیسپاچینگ کشور اعمال میشود.
حسن نوربخش با اشاره به تفاهم نامهای که در این نشست امضا شد، اظهار کرد: بر اساس مفاد این تفاهمنامه، ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک و چهار دهم مگاوات بهصورت اتصال به شبکه (On-Grid) در دستور کار قرار گرفت تا برق مورد نیاز این شهرک بهصورت پایدار تأمین شود.
وی اضافه کرد: محل اجرای طرح، سقف سولهها و تأسیسات مشترک شهرک صنعتی تعیین و اجرای کامل آن ظرف مدت سه ماه پیشبینی شده است.
هدف از اجرای این طرح، تضمین تأمین برق پایدار، اختصاص فیدر مستقل و معافیت کامل شهرک از برنامههای مدیریت بار در طول سال و اعتبار این تفاهمنامه نیز پنج سال تعیین شده است.
نصب ۸۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در شهرکهای صنعتی استان
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: شهرک صنعتی چرمشهر یکی از شهرکهای تخصصی شهرستان مشهد است که ۱۵۳ هکتار وسعت دارد و تاکنون با ۱۱۱ سرمایه گذار در این شهرک قرارداد امضا شده است و عمده سرمایهگذاران در حوزه صنایع نساجی و صنایع شیمیایی فعالیت دارند.
جعفر فرشچی افزود: زیرساختهای این شهرک تقریبا کامل است، اما با توجه به توسعهای که واحدهای صنعتی آن داشتهاند، در حوزه زیرساختها نیازمند رویکرد ویژهای است.
وی در خصوص ورود شهرکهای صنعتی به انرژی تجدیدپذیر اظهار کرد: تاکنون ۸۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در شهرکهای صنعتی استان نصب شده که از این میزان ۴۹ مگاوات در حوزه نیروگاه CHP بوده و ۳۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی است.
به گفته او، از این تعداد نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاوات به صورت پشت بامی و ۲۵ مگاوات به صورت زون تخصصی با در اختیار داشتن ۴۰ هکتار زمین است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی اضافه کرد: دو شهرک تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر در دست اجرا است که یک شهرک در محور کاویان فریمان به عنوان بزرگترین شهرک تخصصی خورشیدی کشور بوده است و در آینده نزدیک به بهره برداری میرسد و مورد دوم شهرک صنعتی «شغل آباد» واقع در محور قوچان است.
فرشچی ادامه داد: شهرکهای صنعتی استان سه درصد گاز استان، دو دهم درصد آب و ۱۲ درصد برق استان را مصرف میکنند و با ایجاد و توسعه تولید، ۹۰ هزار اشتغال ایجاد کردهاند، بنابراین درخواست میشود این خاموشی و ناترازی برق در حوزه شهرکهای صنعتی کاهش یابد.
وی اظهار کرد: این موفقیتها نتیجه همکاری، نوآوری و همدلی است و بخش خصوصی همچنان متعهد است در مسیر توسعه پایدار انرژی استان نقشآفرینی کند.
مدیریت مصرف برق شهرک با بهره گیری از انرژی خورشیدی
مدیر شهرک صنعتی چرمشهر مشهد نیز در این نشست گفت: شهرک صنعتی چرمشهر از سال ۱۳۶۲ فعالیت خود را آغاز و در طول چهار تا پنج سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده است.
جواد عابدیان افزود: در این مدت حدود ۳۰ هزار مترمربع فضای صنعتی جدید ایجاد، نزدیک به هشت میلیون دلار سرمایهگذاری و ثبت سفارش ماشینآلات به ارزش تقریبی پنج میلیون دلار انجام شده است.
وی با بیان چالشهای تولید و مصرف انرژی افزود: در گذشته هر قطع و وصل برق موجب تولید ضایعات نزدیک به یک و نیم تن در این شهرک میشد و هزینهای معادل ۵۰۰ میلیارد ریال برای واحدها ایجاد میکرد.
او ادامه داد:، اما با همکاریها و اقدامات انجامشده، این مشکلات تا حد زیادی کاهش یافته است؛ به طوری که پارسال با توجه به قطعیهای برق، با تلاش شرکت برق و همراهی سایر دستگاهها، توانستیم مصرف برق شهرک را با بهره گیری از انرژی خورشیدی مدیریت کنیم.