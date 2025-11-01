

دکتر رضا جباری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،ا درباره اتفاق پیش آمده برای صابر کاظمی گفت: متاسفانه در گزارش اولیه پزشکان قطری مرگ مغزی صابر تایید شده است ولی از زمانی که این قهرمان والیبال به کشور بازگشته کادر درمان بیمارستان و همه ما در تلاش هستیم تا بتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی افزود: از لحاظ پزشکی دوشاخه رگ مغزی صابر حالت بادکنکی به خود گرفته و این سخت‌ترین نوع بیماری مغزی است ولی همه ما به معجزه اعتقاد داریم و امیدواریم عنایت الهی شمال حالمان شود.