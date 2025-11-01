سازمان فائو لوح ثبت جهانی این نظام کشاورزی منحصر‌به‌فرد را به نماینده باغداران قزوین اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در مراسمی رسمی در رم، باغستان سنتی قزوین به‌عنوان ششمین میراث کشاورزی ایران در فهرست جهانی GIAHS سازمان فائو ثبت شد.

این باغستان با قدمتی بیش از هزار سال، ۳ هزار هکتار از اراضی قزوین را در بر گرفته و به‌عنوان الگویی جهانی در مصرف بهینه آب، تولید محصول ارگانیک و حفظ محیط‌زیست شناخته می‌شود.

این ثبت جهانی، تأییدی بر ارزش‌های فرهنگی، زیست‌محیطی و اقتصادی این نظام کشاورزی و نتیجه تلاش نسل‌های متمادی باغداران قزوینی است.