ثبت جهانی باغستان سنتی قزوین در فهرست میراث کشاورزی فائو
سازمان فائو لوح ثبت جهانی این نظام کشاورزی منحصربهفرد را به نماینده باغداران قزوین اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در مراسمی رسمی در رم، باغستان سنتی قزوین بهعنوان ششمین میراث کشاورزی ایران در فهرست جهانی GIAHS سازمان فائو ثبت شد.
این باغستان با قدمتی بیش از هزار سال، ۳ هزار هکتار از اراضی قزوین را در بر گرفته و بهعنوان الگویی جهانی در مصرف بهینه آب، تولید محصول ارگانیک و حفظ محیطزیست شناخته میشود.
این ثبت جهانی، تأییدی بر ارزشهای فرهنگی، زیستمحیطی و اقتصادی این نظام کشاورزی و نتیجه تلاش نسلهای متمادی باغداران قزوینی است.