مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در پی وقوع زمین لرزه ۴.۷ ریشتری بهاباد دستور آماده باش و برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان بهاباد را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسان بالاکتفی در ارتباط با زمین لرزه بهاباد گفت: این زلزله ۴.۷ ریشتری ساعت ۴:۴۱ دقیقه عصر امروز در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داده است.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع زمین لرزه، گروه‌های ارزیاب جمعیت هلال احمر و کارشناسان مدیریت بحران به نقاط مختلف شهرستان اعزام شده‌اند و بررسی‌های لازم در خصوص خسارات احتمالی مالی در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد اظهار داشت: منطقه بروز زلزله غیر مسکونی بوده و با شهر بهاباد بیش از ۴۴ کیلومتر فاصله دارد.

وی از ارتباط با استاندار یزد، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و معاون آمادگی و پاسخ سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد و تصریح کرد: در این رابطه آخرین گزارش‌ها در خصوص زلزله در اختیار مسولین ارشد استان و کشور قرار گرفت.

بالاکتفی با اشاره به فعال سازی مرکز عملیات اضطراری اداره کل مدیریت بحران استان گفت: در این رابطه مرکز عملیات اضطراری اداره کل مدیریت بحران استان در کوتاه‌ترین زمان فعال شد و فرایند‌های مربوطه با هماهنگی دستگاه‌های امدادی در حال بررسی است.

دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان از مردم خواست تا ضمن حفظ آرامش، اخبار را صرفا از مراجع رسمی کسب کنند.