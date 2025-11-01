دیدار تیم‌های پیکان و فجرسپاسی در هفته نهم لیگ برتر فوتبال با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال پیکان و فجر سپاسی در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر امروز شنبه ۱۰ آبان با قضاوت کوپال ناظمی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ به ۲ خاتمه یافت.

فراز امامعلی (۴) و فرید امیری (۳۶) برای پیکان و سید مهران موسوی (۱۳) و شروین بزرگ (۵+۹۰ - پنالتی) برای فجر سپاسی گلزنی کردند.

با این نتیجه تیم فجر ۱۳ امتیازی شد و در رده ششم ایستاد و پیکان ۸ امتیازی و در رده چهاردهم این هفته را به پایان برد.