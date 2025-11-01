پخش زنده
در پنجمین روز رقابتهای جام جهانی پاراتیراندازی، ملی پوشان کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه پنجمین روز از رقابتهای جام جهانی امارات، مهسا حاجیمحمدی و زهرا جعفری در مرحله مقدماتی ماده R۲ تفنگ ایستاده بانوان به مصاف حریفان خود رفتند که حاجی محمدی با ثبت رکورد ۶۲۰.۴ در رده پنجم ایستاد و راهی مرحله فینال شد. زهرا جعفری دیگر نماینده کشورمان با ثبت رکورد ۶۱۵.۲ و با یک امتیاز اختلاف در رده دهم ایستاد و از راهیابی به فینال بازماند.
مهسا حاجیمحمدی در مرحله فینال این مسابقات با ایستادن در رده پنجم به کار خود پایان داد.
هدایت تیم تفنگ را زینب آقاعلیاکبری برعهده دارد.
رقابتهای جام جهانی پاراتیراندازی از ۶ تا ۱۳ آبان در باشگاه سوارکاری، تیراندازی و گلف العین با حضور ۲۱۳ ورزشکار از ۳۹ کشور در ۴۰ ماده تیمی و انفرادی در رشته تفنگ، تپانچه و شاتگان در حال برگزاری است.