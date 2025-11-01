پخش زنده
در گرامیداشت یاد و خاطره زاهد محمدی ورزشکار فقید دهگلانی یک دوره مسابقه دو صحرانوردی در شهر بلبان آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مسابقات که در دو بخش دختران و پسران برگزار شد ۶۵ دونده از مناطق مختلف شهرستان دهگلان به رقابت پرداختند.
در پایان در رده پسران نوجوان آرتین طهماسبی، آرمین کریمی و ماهان فلاحی به ترتیب اول تا سوم شدند.
در رده بزرگسالان نیز، نیما محمدی از گردمیران اول شد و عادل غلامی از دهگلان و صنعان محمدی از بلبان آباد عناوین دوم و سوم را کسب کردند.
در بخش دختران هم روژین احمدی رتبه نخست را کسب کرد.