به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مسابقات که در دو بخش دختران و پسران برگزار شد ۶۵ دونده از مناطق مختلف شهرستان دهگلان به رقابت پرداختند.

در پایان در رده پسران نوجوان آرتین طهماسبی، آرمین کریمی و ماهان فلاحی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رده بزرگسالان نیز، نیما محمدی از گردمیران اول شد و عادل غلامی از دهگلان و صنعان محمدی از بلبان آباد عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

در بخش دختران هم روژین احمدی رتبه نخست را کسب کرد.