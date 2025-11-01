پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز را یکی از محورهای راهبردی زیستبوم ملی دولت هوشمند و حکمرانی دادهمحور کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دیدار با دانشگاهیان استان گفت: با توسعه زیرساختهای پردازشی، ایجاد بسترهای عادلانه برای پژوهشگران و صنعتگران و سرمایهگذاری در حوزه ارتباطات، دانشگاه تبریز نقش کلیدی در شکلگیری زیستبوم ملی دولت هوشمند خواهد داشت و میتواند بهعنوان محور اصلی حکمرانی دادهمحور در کشور عمل کند.
وی با بیان اینکه هدف اصلی دولت در ۶ ماه گذشته توسعه زیرساختهای پردازشی و ایجاد بسترهای عادلانه برای فعالان علمی و صنعتی بود گفت: در دهه ۹۰ توسعه پایدار بهصورت متمرکز اجرا شد، اما در خدمات پراکندگی داشتیم و از دل حضور استارتاپها، بخش خصوصی و دانشگاهها، اقتصاد دیجیتال کشور شکل گرفت.
هاشمی بر ایجاد زیرساخت ابری ملی تأکید کرد و افزود: این زیرساخت به پژوهشگران و صنعتگران امکان میدهد دادههای خود را بدون نیاز به پلتفرمهای خارجی ذخیره و پردازش کنند.
وی از سرمایهگذاری ۳۳۰۰ میلیارد تومانی در زیرساختهای ارتباطی استان خبر داد و گفت: این پروژه اتصال دانشگاهها و مراکز علمی استان به شبکه ملی ارتباطات با کیفیت بالا را تضمین میکند و دانشگاه تبریز در طرحهای ملی نقش ویژه خواهد داشت.
وزیر ارتباطات همچنین به ضرورت نگهداشت نیروی انسانی متخصص و مقابله با مهاجرت علمی اشاره کرد و افزود: باید سازوکارهایی برای حفظ سرمایه انسانی ارزشمند دانشگاهها ایجاد شود.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امنیت سایبری و نقش مراکز آپا، گفت:دانشگاه تبریز یکی از پیشروترین مراکز آپا در کشور است و از این مرکز برای تحولات ملی حمایت ویژه خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: کشور در آستانه ورود به زیستبوم دولت دیجیتال قرار دارد و با تشکیل خوشههای تخصصی در حوزههای انرژی، سلامت، مالیات و لجستیک، دادهها به شکل مؤثر گردش خواهند داشت؛ این همان حکمرانی دادهمحور است.
هاشمی گفت: با توسعه ارتباطات پرسرعت، بهرهگیری از هوش مصنوعی و توان علمی دانشگاه تبریز، استان میتواند به قطب ملی حکمرانی داده و دولت هوشمند تبدیل شود.
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت تحقق اقتصاد دانشبنیان در استان گفت: آذربایجان شرقی در مرحله گذار به حکمرانی علمی و مبتنی بر داده است و پیوند نظام دانشگاهی با بخشهای صنعتی و اقتصادی باید به یک جریان پایدار مدیریتی تبدیل شود.
بهرام سرمست با اشاره به ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان افزود: مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون امتیاز بزرگی برای فعالان صنعتی و شرکتهای دانشبنیان ایجاد میکند و هزینههای تحقیق و توسعهای که با همکاری دانشگاهها انجام میشود، از اعتبار مالیاتی واحدهای صنعتی کسر میشود؛ یعنی پروژههای دانشگاه برای صنعتگران عملاً بدون هزینه خواهد بود.
استاندار همچنین بر نقش دانشگاهها در تسهیل و آموزش اجرای این قانون تأکید کرد و گفت: رؤسای دانشگاهها موظفند این قانون را معرفی و اجرایی کنند تا استان در مسیر توسعه صنعتی، علمی و اقتصادی قرار گیرد.
سرمست با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی و حکمرانی دادهمحور در آینده استان گفت: هوش مصنوعی دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت مدیریتی و اقتصادی است و باید در صنایع، کشاورزی، سلامت و آموزش بهطور مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.