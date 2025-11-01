شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از بدقولی شرکت سایپا در تحویل به موقع خودروهای ثبت نامی گلایه کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شده است.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، تقاضا برای خرید خودرو با افزایش چشمگیری مواجه است و متقاضیان بسیاری برای تهیه خودرو در شرکت های خودروساز داحلی ثبت نام می‌کنند اما به دلایل مختلفی از جمله کمبود قطعات، افزایش تقاضا در مقایسه با عرضه و مشکلات تولید، تاخیر در تحویل خودرو‌های ساخت داخل رخ می‌دهد. گاهی شرکت خودروسازی سایپا به علت‌های متعدد تحویل خودروهای ثبت نامی به متقاضیان را به تعویق می اندازد و متقاضیان نمی‌توانند خودرو‌های ثبت نامی خود را بر اساس زمان تعیین شده تحویل بگیرند. تاخیر در تحویل خودرو هم مشتریان را گلایه‌مند کرده است. موضوعی که شهروند خبرنگار ما هم به آن پرداخته است.

پیام شهروند خبرنگار ما:

بنده از شرکت سایپا خودرو پیش خرید کردم با وجود اینکه تاکنون ۲ بار افزایش قیمت خورده و از موعد تحویل خودرو هم ۳ ماه گذشته، هر وقت تماس می گیریم یا جواب نمی دهند یا می گویند اگه مایل نیستید پولتان را پس بگیرید. از شما عزیزان خبر که همیشه پیگیر مشکلات مردم بوده و هستید، خواهشمندم این مورد را به صورت ویژه پیگیری کنید.ممنون،خدا قوت