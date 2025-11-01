استاندار قزوین صیانت از آرای مردم و مشارکت حداکثری در انتخابات را اولویت استان دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های سیاسی، نهادهای مردمی و رسانه‌ها تأکید کرد.

سلامت انتخابات و مشارکت حداکثری، اولویت اصلی استان است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، محمد نوذری در نشست هفتمین دوره ستاد انتخابات شورا‌های شهر و روستا استان قزوین، برگزاری انتخابات را یک کار جهادی اعلام کرد و یادآور شد: باید امید به آینده‌ای روشن و پیشرفت در تمامی امور را در بین مردم افزایش داد.

وی با اشاره به شرایط خاص کشورمان در سطح منطقه و امور بین‌الملل، اظهار کرد: واقعیت این است که در شرایط کنونی، فرصت لازم را برای جنجال‌های سیاسی نداریم.

استاندار با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی و دلخوری احتمالی مردم، خاطرنشان کرد: وقتی پای نظام و منافع ملی در میان باشد، باید همه با هم گام برداریم. همه ما دغدغه ایران و نظام اسلامی را داریم و هدف اصلی امروز ما، مشارکت مردم در انتخابات و مسایل سیاسی است.

نوذری بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، روحانیون و بزرگان شهر برای افزایش سطح مشارکت مردم تاکید کرد و ادامه داد: در کنار موارد یاد شده، صیانت از آرای مردم یکی دیگر از وظایف مهم و اصلی محسوب می‌شود که البته فرمانداران در این خصوص به صورت ویژه بایستی پای کار باشند.

استاندار با بیان اینکه از تمام گروه‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی که دارای نامزد انتخاباتی هستند، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که سلامت افراد در وهله اول مد نظر قرار گیرد.

نوذری از فرمانداران خواست تا در بین مردم حضوری فعال داشته باشند و به صورت جدی پای کار باشند و با برنامه ریزی جامع و مدون به امور مربوطه، به ویژه روستا‌ها رسیدگی کنند.

استاندار همچنین بر لزوم حضور پررنگ رسانه‌ها و فعالیت تمام گروه‌ها و جناح‌ها در برگزاری انتخابات شورا‌های شهر و روستا تاکید کرد و افزود: رسانه‌ها، گروه‌ها و جناح‌های مختلف در زمینه تبلیغات و افزایش مشارکت مردم در انتخابات می‌توانند نقش پررنگی داشته باشند و از این رو باید اقدامات و برنامه‌های متنوعی را در دستور کار خود قرار دهند.