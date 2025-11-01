وی با اشاره به شرایط خاص کشورمان در سطح منطقه و امور بینالملل، اظهار کرد: واقعیت این است که در شرایط کنونی، فرصت لازم را برای جنجالهای سیاسی نداریم.
استاندار با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی و دلخوری احتمالی مردم، خاطرنشان کرد: وقتی پای نظام و منافع ملی در میان باشد، باید همه با هم گام برداریم. همه ما دغدغه ایران و نظام اسلامی را داریم و هدف اصلی امروز ما، مشارکت مردم در انتخابات و مسایل سیاسی است.
نوذری بر استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد، روحانیون و بزرگان شهر برای افزایش سطح مشارکت مردم تاکید کرد و ادامه داد: در کنار موارد یاد شده، صیانت از آرای مردم یکی دیگر از وظایف مهم و اصلی محسوب میشود که البته فرمانداران در این خصوص به صورت ویژه بایستی پای کار باشند.
استاندار با بیان اینکه از تمام گروهها و جناحهای مختلف سیاسی که دارای نامزد انتخاباتی هستند، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که سلامت افراد در وهله اول مد نظر قرار گیرد.
نوذری از فرمانداران خواست تا در بین مردم حضوری فعال داشته باشند و به صورت جدی پای کار باشند و با برنامه ریزی جامع و مدون به امور مربوطه، به ویژه روستاها رسیدگی کنند.
استاندار همچنین بر لزوم حضور پررنگ رسانهها و فعالیت تمام گروهها و جناحها در برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا تاکید کرد و افزود: رسانهها، گروهها و جناحهای مختلف در زمینه تبلیغات و افزایش مشارکت مردم در انتخابات میتوانند نقش پررنگی داشته باشند و از این رو باید اقدامات و برنامههای متنوعی را در دستور کار خود قرار دهند.
مشارکت بالا در انتخابات، دشمن را ناامید میکند
نماینده مردم بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه مهم شوراها در قانون اساسی، بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات برای نمایش پایگاه مردمی نظام و ناامیدی دشمنان تاکید کرد.
روحالله عباسپور اظهار کرد: موضوع انتخابات شوراهای شهر و روستا ممکن است از دید برخیها مهم جلوه نکند، اما فصل هفتم قانون اساسی به طور کامل به این موضوع اختصاص یافته است.
وی با اشاره به جایگاه مردمسالاری دینی در قانون اساسی، افزود: تحلیل نقش مردم، حضور در انتخابات شوراها، ریاستجمهوری و خبرگان است و اینها تجلی اراده مردم محسوب میشوند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: امروز شوراها با فعالیت خود در عرصه عمل، باعث شدهاند روستاهای ما که پیش از این بدون متولی بودند، صاحب مدیریت شوند و در عین حال نیز فعالیتهای عمرانی گستردهای نیز در آنها صورت بگیرد.
عباسپور خاطرنشان کرد: امروز شوراها حلقه اتصال حکمرانی کشور و عوامل اجرایی نظام با آحاد مردم هستند که مطالبات مردم را منتقل و خدمات صادقانه را دریافت میکنند.
وی بر اهمیت موضوع شوراها و مشارکت مردم در انتخابات پیش رو تاکید کرد و یادآور شد: این مشارکت، پایگاه نظام را در بین آحاد مردم نشان میدهد.
عباسپور در ادامه با اشاره به سلامت انتخابات، خاطرنشان کرد: سلامت کاندیداها باید به صورت جدی در نظر گرفته شود و در چگونگی برگزاری انتخابات و امنیت آن نیز برنامهریزیهای لازم انجام گیرد و در تایید صلاحیت افراد نیز دقت نظر دقیقی صورت پذیرد.
این نماینده مجلس، نقش رسانهها را در این زمینه کلیدی خواند و اظهار کرد: رسانهها باید پای کار بیایند، چرا که دشمن بستر مناسبی برای رسیدن به اهداف خود فراهم کرده است.
دشمن برای زمینگیر کردن ایران از تمام ظرفیتهای خود استفاده میکند
نماینده منتخب مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم نیز در این نشست با تاکید بر اینکه دشمن از تمام ظرفیتهای جهانی خود برای زمینگیر کردن ایران استفاده میکند، رمز عبور از این بحران را توجه به حفظ ارکان انقلاب و نظام دانست و خواستار کنار گذاشتن کینهها و تشکیل اتحاد مقدس شد.
سالار ولایتمدار، رمز عبور از این بحران حساب شده جهانی را توجه به حفظ ارکان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: کینه، دلخوری و عقدهها باید کنار گذاشته شود تا اتحاد مقدسی را اجرایی کنیم و این کار بزرگی خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری پرشور انتخابات، خاطرنشان کرد: انتخابات باید پرشورتر از هر سال برگزار شود چرا که انتخابات یعنی جمهوریت و مقبولیت.
ولایتمدار ادامه داد: امروز افراد بایستی از هر جناح سیاسی و با هر عقیده و مرامی پای کار باشند، در عین حال نیز در امر برگزاری انتخابات، مشارکت، امنیت و سلامت نیز در نظر گرفته شود.
این نماینده منتخب مجلس، تکروی را این حوزه را مساله خطرناکی برشمرد و تاکید کرد: امید را در سطح جامعه باید ارتقا دهیم و بر اتحاد و وفاق کار کنیم تا شاهد حضور بیشتر و گسترده مردم در صحنه انقلاب باشیم.