پخش زنده
امروز: -
رئیس بنیاد ملی نوجوان سازمان تبلیغات اسلامی کشور در شیراز گفت: استان فارس یکی از استانهای پیشرو در کشور است که در عرصه قرارگاه ملی نوجوان و اتصال این قرارگاه به مجموعهها و دستگاههای حاکمیتی و اجرایی خوش درخشیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس بنیاد ملی نوجوان سازمان تبلیغات اسلامی کشور در جلسه قرارگاه نوجوانی که به میزبانی سازمان تبلیغات اسلامی فارس در شیراز برگزار شد ، استان فارس را یکی از استانهای پیشرو در عرصه قرارگاه نوجوانی برشمرد و گفت: یکی از اهدافی که این قرارگاه دنبال میکند این است که برای بهره مندی از ایدههای خلاقانه نوجوانان در همه عرصه ها، هم عرصه علمی فرهنگی و هم عرصههای هنری ورزشی و اجتماعی بتواند آنها را با دستگاههای اجرایی و حاکمیتی اتصال دهد و راه را برای ورود نوجوانان هموار سازد.
حجت الاسلام تقدیری افزود: نوجوانان میتوانند در زمینه تحول برای یک ایران آباد و سرافراز پیشرو باشند.
او گفت : در قرارگاههای نوجوانی در سازمان تبلیغات کشور حدود ۱۲۰ هزار دختر و ۴۰ هزار پسر و در اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان بیش از ۱۰۰ هزار نوجوان فعالیت دارند.
تقدیری بیان داشت: همچنین سازمان بسیج دانش اموزی با بیش از ۲۰۰ هزار نفر عضو و سازمان بسیج دانش آموزی معاونت پرورشی وزارت اموزش و پرورش با بیش از ۴۰۰ هزار نوجوان فعالیت دارند که همه آنها عضو قرارگاه نوجوانی محسوب میشوند.
در ادامه نشستی با نخبگان نوجوان برگزار شد.