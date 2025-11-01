تخلف و تخطی از سرعت مطمئنه، عامل وقوع ۷۳ درصداز تصادفات در کشور

تخلف و تخطی از سرعت مطمئنه، عامل وقوع ۷۳ درصداز تصادفات در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی،سردار سید تیمور حسینی امروز در جلسه روسای پلیس راه و راهور کشور و معاونان پلیس راهور فراجا در مشهد افزود: یکی از برنامه های ما برای ارتقای ایمنی سفر و کاهش تصادفات و جانباختگان ناشی از آن، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی خصوصی و برون سپاری بخشی از امور است . به طوری که بدون دخالت نیروی انسانی، معابر و ترددها توسط دوربین و سامانه ها کنترل شود.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: باید در فرصت باقیمانده از سال ۱۴۰۴ تمام تلاش و ظرفیت خودمان را بکار بگیریم تا روند تصادفات را کاهشی کنیم.

وی افزود :همانگونه که بارها تاکید کردیم، هر طرحی که در راستای نظم و انضباط ترافیکی به مورد اجرا گذاشته شود باید پیوست کاهش تصادفات و جانباختگان را داشته باشد.

سردار حسینی گفت: طبق آمار معاونت عملیات ترافیک، ۷۳ درصداز تصادفات رانندگی به دلیل تخلف از مقررات و تخطی از سرعت مطمئنه رخ می‌دهد.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به افزایش تصادفات در برخی از استان ها گفت: اصلا پذیرفته نیست که برخی از استان ها درصد تصادفات رانندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزیش داشته باشد.

دیدار با تعدادی از خانواده های شهید پلیس راهور و زیارت امام هشتم علیه السلام از دیگر برنامه های سفر رئیس پلیس راهور به مشهد مقدس بود.