به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، دکتر علیرضا مسلم در دیدار با دکتر میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، گفت: با وجود جمعیت بالای تحت پوشش، سرانه سلامت مشهد هنوز از میانگین پایین‌تر است.

او اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی، سرانه خدمات سلامت در شهر مشهد حدود ۵۰۰ هزار تومان کمتر از میانگین کشوری است که این اختلاف معادل بیش از پنج‌هزار میلیارد تومان در بودجه سالانه دانشگاه است.

وی افزود: با توجه به حجم بالای مراجعات درمانی از سراسر استان و حتی استان‌های هم‌جوار به مشهد و حجم بالای اتباع مجاز و غیر مجاز، استمرار این وضعیت موجب فشار مضاعف بر زیرساخت‌ها و کارکنان نظام سلامت خواهد شد و باید در بودجه ۱۴۰۵ اصلاح شود.

دکتر مسلم ضمن قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: اصلاح سرانه سلامت مشهد نه تنها مطالبه دانشگاه بلکه خواسته منطقی مردم این شهر است و امیدواریم با پیگیری نمایندگان استان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، این موضوع در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود.

در ادامه، دکتر ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت عدالت در توزیع منابع سلامت، اظهار داشت: موضوع سرانه سلامت مشهد از طریق مجلس و نهاد‌های مرتبط پیگیری خواهد شد تا زمینه تأمین اعتبارات عادلانه و متناسب با جمعیت واقعی این کلان‌شهر فراهم شود.