نماینده بافق در مجلس شورای اسلامی: به مسائل آب و کشاورزی توجه ویژه شود، چرا که در صورت نبود برنامه‌ریزی مناسب، آسیب‌های گسترده‌ای در پیش خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا صباغیان در جلسه گزارش‌دهی به مردم در مسجد جامع بافق با بیان اینکه سوءمدیریت عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی است، بر لزوم پیگیری حقوق مردم، نظارت بر عملکرد معادن و جدیت در حل مشکلات زیست‌محیطی و زیرساختی شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت معیشتی مردم افزود: بسیاری از مشکلات امروز مردم ناشی از سوءمدیریت است. البته دشمنی آمریکا پابرجاست، اما ما باید تلاش خود را ادامه دهیم. مجلس نیز مسیر قانونی را دنبال می‌کند و از اقدامات مهم آن، اصلاح حوزه‌های انتخابیه و رسیدگی به عملکرد وزرا و مقامات است.

نماینده مردم در مجلس ادامه داد: مقرر شده برای حل مشکلات شش شهرستان، جلسات متعددی با وزیران برگزار شود تا بتوانیم مسائل را پیگیری کنیم. در صورت لزوم و در صورت تداوم روند نادرست، استیضاح وزرا را دنبال خواهیم کرد.

وی با اشاره به دریافت دستور‌های لازم از وزیران و ارسال آنها برای فرمانداران، ائمه جمعه و مسئولان تصریح کرد: با رئیس ایمیدرو درباره احداث جاده شادکام و قطرم گفت‌و‌گو کرده‌ایم و معاون وزیر کشاورزی نیز از شهرستان بازدید داشته است.

صباغیان با اشاره به دغدغه‌های زیست‌محیطی اظهار داشت: مجوز‌های پهنه ریلی اخذ شده، اما تغییرات مدیریتی وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. به وزیر راه و مدیران مربوطه اعلام می‌کنم اگر این روند ادامه یابد، موضوع را پیگیری و از وزیر سؤال خواهم کرد. از مسئولان شهرستان نیز می‌خواهم این موضوع را با جدیت در اولویت قرار دهند.

نماینده مردم بافق در خصوص پنج مسیر ریلی شهرستان گفت: اگر قرار است بار عبوری از شهر منتقل شود، باید مدیریت درستی صورت گیرد؛ زیرا تنها انتقال بار مهم نیست، بلکه همراهی با مردم و شهر نیز اهمیت دارد.

صباغیان با اشاره به وضعیت کشاورزی خاطرنشان ساخت: به استاندار محترم هشدار می‌دهم که زنگ خطر مرگ کشاورزی در بافق به صدا درآمده است. انتظار دارم به مسائل آب و کشاورزی توجه ویژه شود، چرا که در صورت نبود برنامه‌ریزی مناسب، آسیب‌های گسترده‌ای در پیش خواهد بود.

وی درباره طرح‌های عمرانی نیز بیان کرد: شهرک صنعتی و شهرک تیلاپیا تنها با مشکل تأمین آب روبه‌رو هستند. زمین‌ها آماده شده، اما نبود آب مانع پیشرفت شده است، در حالی که این شهرک، نخستین شهرک تیلاپیا در کشور محسوب می‌شود.

صباغیان با اشاره به وضعیت شرکت چغارت بافق گفت: این مجموعه بیش از بیست سال است در اختیار شرکت شهداب قرار دارد، اما هیچ اقدام مؤثری برای شهرستان انجام نداده است؛ در این مدت، طرح‌ها و فعالیت‌های فرهنگی انجام‌شده قابل قبول و مقایسه با ظرفیت منطقه نیستند.

وی افزود: از همه می‌خواهم مسائل شهرستان را رصد کرده و با حساسیت پیگیری کنند. نباید اجازه دهیم شرکت‌ها و طرح‌ها تنها در اختیار یک خانواده قرار گیرند، چرا که این روند نادرست است.