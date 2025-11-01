پخش زنده
امروز: -
از افتتاح مدرسه در روستای حاجی آباد کردکوی تا بهره برداری از دوربرگردان نودیجه گرگان را در بسته اخبار کوتاه ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ از شش دستگاه آمبولانس، ۱۶ خودرو سواری اتومات و تجهیزات امدادی به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان و بانک امانات پزشکی هلال احمر گلستان به مبلغ ۶ میلیارد تومان اهدایی محمد شهرکی خیر گنبدی رونمایی شد.
//////////
دوربرگردان نودیجه به نام غدیر در جاده گرگان، کردکوی با هزینه بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
////////
مدرسه ۳ کلاسه با زیربنای ۲۲۸ متر مربع و هزینه بیش از ۳ میلیارد تومان امروز در روستای حاجی آباد دشت شهرستان کردکوی به بهره برداری رسید. این مدرسه به صورت مشارکتی و با همکاری خیر مدرسه ساز سیده افسر تهرانی ساخته شد.
//////
یادواره شهدای دانش آموز خانببین در مصلای این شهر برگزار شد.
///////
امید سقلی فرماندار بندرترکمن از اختصاص ۶۲ میلیارد تومان اعتبار در قالب پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی پایدار در این شهرستان خبرداد.
///////
همایش سبک زندگی ویژه پیشکسوتان سپاه در شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.