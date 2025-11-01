در مراسم روز جهانی استاندارد بر اهمیت رعایت استاندارد‌ها در افزایش کیفیت کالا، امنیت مصرف‌کنندگان و ارتقای سطح زندگی مردم تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد برگزار شد.

همزمان با روز جهانی استاندارد، مراسمی با حضور تعدادی از مسئولان، کارشناسان و تولیدکنندگان استان برگزار شد.

در این مراسم بر اهمیت رعایت استاندارد‌ها در افزایش کیفیت کالاها، امنیت مصرف‌کنندگان و ارتقای سطح زندگی مردم تأکید شد.

استاندار مرکزی در همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد با اشاره به اینکه استان مرکزی پیشرو در توسعه صنعتی ایران است، گفت: استان مرکزی استان تولیدی و صنعتی است و بخش عمده‌ای از صنعت کشور در این استان است؛ بنا بر این، استاندارد از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است.

مهدی زندیه وکیلی افزود: استان مرکزی، استان اول تنوع صنعتی است، زیرا صنعتگران و نیروی انسانی توانمندی در استان هستند که این تولیدات و توانمندی‌ها به سبب تلاش‌های آنان است.

او با اشاره به اینکه استان مرکزی در استفاده از محصولات استاندارد در صنعت ساختمان پیشرو است، گفت: باید کار‌ها را تخصصی پیش ببریم و تنها به استاندارد‌های خود اکتفا نکنیم، بلکه باید خود را تجهیز کنیم و در تدوین استاندارد‌های جدید هم پیشرو باشیم.