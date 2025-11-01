به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ گنجینه توت‌عنخ‌آمون که در سال ۱۹۲۲ در مقبره‌ای در دره پادشاهان در مصر علیا کشف شد، این موزه عظیم به تمدن فراعنه با تاریخ بیش از ۳۰ سلسله و پنج هزار سال اختصاص داده شده است و منظره‌ای پانوراما از اهرام سه گانه در منطقه گیزا ارائه می‌دهد.

در ساخت این موزه، که با طراحی معاصر و سالن‌های وسیع و سقف‌های بلند، بیش از ۲۰ سال طول کشیده و بیش از یک میلیارد دلار هزینه داشته است، انتظار می‌رود سالانه پنج میلیون بازدید کننده را برای بازدید از گالری‌های آن، که شامل آثار باستانی نمادین و سایر آثاری که برای اولین بار به نمایش گذاشته می‌شوند، جذب کند.

مقامات و رسانه‌های مصری اخیراً از این موزه با عناوینی مثل «هدیه مصر به جهان» یاد کرده‌اند و افتتاح آن را یک «رویداد تاریخی» و «فصل جدیدی در تاریخ تمدن مصر» و «رویایی شایسته مصر با تمدن هزاران ساله‌اش» عنوان کرده و از آن تجلیل می‌کنند.

به گفته وزارت امور خارجه مصر، قرار است حدود ۸۰ هیئت رسمی از جمله ۴۰ هیئت به ریاست پادشاهان، شاهزادگان، روسای کشور‌ها و دولت‌ها در مراسم افتتاحیه شرکت کنند.

بازدیدکنندگان موزه از روز سه‌شنبه چهارم نوامبر هم‌زمان با گشایش رسمی در‌های آن به روی عموم، می‌توانند از چهار هزار و ۵۰۰ قطعه تدفینی از مجموعه‌ای شامل پنج هزار اثر دیدن کنند؛ آثاری که تاکنون در مکان‌های مختلفی از جمله موزه مصر در میدان التحریر قاهره نگهداری می‌شدند.

جزئیات آماده‌سازی‌ها در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است و مقامات برنامه افتتاحیه یا حتی جاذبه اصلی موزه را فاش نکرده‌اند.