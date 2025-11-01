به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ روزبه رسولی مدیرعامل شرکت دارویی در شهر صنعتی رشت با اشاره به دارو‌های تولیدی، گفت: ۱۰ قلم از این دارو‌ها مربوط به بیماری‌های قلبی و عروقی است و ۴ قلم هم برای نخستین بار در کشور تولید شده است.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان هم در این مراسم با بیان اینکه تولید این دارو‌ها کار بسیار بزرگی است و گیلان توانایی افزایش تولید در این زمینه را دارد، گفت: ارزش ۹۸ درصد داروی مورد نیاز کشور که در داخل تولید می‌شود ۲ میلیارد دلار است و ارزش ۲ درصد دارویی که به کشور وارد می‌شود ۲ میلیارد دلار است و شرکت‌های دارویی باید تلاش کنند که این نیاز به ۲ میلیون دلار برسد.

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی هم گفت: امسال ۳ میلیارد دلار بودجه برای واردات دارو به کشور اختصاص یافته است که با ظرفیت‌هایی که برای تولید دارو در استان و کشور داریم، این میزان می‌تواند به نفع تولید داخلی کاهش یابد.

محمدرضا سعیدی مدیرعامل شستا هم در مراسم رونمایی از دارو‌ها، با بیان اینکه دسترسی عادلانه به دارو، تامین نیاز داخلی و کاهش واردات هدف اصلی ماست، گفت: قراراست به زودی خط تولید قطره استریل چشمی که ۵۰ درصد نیاز کشور را برطرف می‌کند در این شرکت راه اندازی می‌شود.

این شرکت دارویی سال گذشته با ثبت رکورد جدید، ۱۴۳ میلیون عدد دارو تولید کرد.